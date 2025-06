A culpa é do Big Brother: Bruna Gomes tem rotina peculiar desde que entrou na casa... e que nunca mais largou

Bernardo Sousa e Bruna Gomes passam dias românticos na cidade do amor. Veja as fotos

Bruna Gomes habituou-se a uma rotina dentro da casa do Big Brother Famosos que adota até ao dia de hoje! A mulher de Bernardo Sousa aproveita a manhã de sábado para fazer as limpezas da casa, algo que começou a fazer no reality show da TVI.

A revelação foi feita pela própria. «Sábado é o dia da faxina na minha casa, igual ao que acontece no 'Big Brother'. Sábado, eu boto tudo para o ar: cadeira, mesa ao contrário, tapete revirado... E, aí, coloco um pagodão, que é muito bacana para dar aquele astral. Eu amo», contou, em declarações à Selfie.

Além disso, Bruna Gomes confidenciou outras curiosidades que ninguém sabe sobre ela. «As pessoas não sabem a minha senha do telemóvel; Choro muito no filme 'Marley & Eu'. É o filme em que eu mais choro. Ninguém vai ver-me a chorar mais na vida do que a assistir a esse filme; Tomo mais café do que falo. Eu não poderia falar que tomo tanto café quanto realmente eu tomo; Repito sempre as mesmas roupas, porque tenho preguiça de olhar o que tem lá atrás. Pego sempre a mesma t-shirt e as mesmas calças, porque nunca vejo o que está lá atrás. Às vezes, tenho até de lavar de novo, porque fica cheiro a mofo. Vocês identificam-se?», revelou.

É fácil de fazer e super delicioso: O pequeno-almoço de eleição de Bruna Gomes

Bruna Gomes é dona de uma beleza invejável, de um corpo escultural que são fruto de um estilo de vida saudável que leva à risca! A vencedora da terceira edição do Big Brother Famosos tem alguns segredos para manter a forma física e, nas redes sociais, partilhou com os fãs o pequeno-almoço de eleição de que não abdica!

A criadora de conteúdos digitais é apreciadora de papas leves, saudáveis e muito rápidas de fazer, para além de serem bastante completas. Nos últimos dias, Bruna Gomes partilhou duas receitas: a primeira, com mel, banana, chia, iogurte natural e leite de amêndoa; a segunda, com banana, mel, chia, granola, canela e leite de amêndoa. E a preparação é muito simples em ambas: é só misturar tudo... e deliciar-se!

