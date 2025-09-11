Bruna Gomes quebra o silêncio sobre o seu passado: «Para algumas pessoas é um ‘não-assunto’»

Bruna Gomes, influencer digital e ex-concorrente do Big Brother, recorreu às redes sociais para fazer um desabafo sobre o seu passado, quebrando o silêncio sobre um período mais difícil da sua vida, em que atravessou uma depressão.

«Por muito tempo, na minha trajetória na internet, eu não compartilhava quase nada da minha vida pessoal. Não me sentia confortável. A única coisa que sentia que precisava mesmo dividir era sobre a minha depressão», começou por referir Bruna Gomes.

A mulher de Bernardo Sousa continuou: «Com o tempo, fui amadurecendo, fazendo muita terapia e contando com o melhor suporte do mundo. E aí ficou mais fácil falar sobre isso. Pra algumas pessoas, é um “não-assunto”, uma coisa pra deixar pra lá. Mas pra mim, sempre foi algo que merecia atenção. Não só porque eu já tinha passado por isso,mas porque queria, de verdade, que quem me acompanha soubesse: você não está só».

«Temos muitos sentimentos pra colocar pra fora. Temos uma vida incrível pra correr atrás. E tantos, mas tantos, sonhos pra realizar… Vale a pena. Vale a pena insistir. Vale a pena pedir ajuda. Vale a pena pedir um abraço.

A vida é mais do que às vezes a gente acha que vale. É mais do que nos fazem acreditar. E sempre dá pra dar a volta por cima», acrescentou.

Bruna rematou com uma mensagem importante: «Hoje, te mando um abraço gigante. E te lembro com carinho: Vale a pena continuar. Confia. 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídi0».