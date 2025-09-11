Bruna Gomes quebra o silêncio sobre o seu passado: «Para algumas pessoas é um ‘não-assunto’»

Ao Minuto

Catarina Miranda devastada por causa de Afonso: «Tens receio de eu sentir alguma coisa pela Jéssica» - Big Brother
Catarina Miranda devastada por causa de Afonso: «Tens receio de eu sentir alguma coisa pela Jéssica»

Catarina Miranda atira farpa a Jéssica: «Jamais entraria com o ex-namorado na casa» e a confusão instala-se - Big Brother
Catarina Miranda atira farpa a Jéssica: «Jamais entraria com o ex-namorado na casa» e a confusão instala-se

Jéssica «a peixeirinha»: Todas as imagens da dinâmica que gerou muitas gargalhadas e «lambadas» - Big Brother
Jéssica «a peixeirinha»: Todas as imagens da dinâmica que gerou muitas gargalhadas e «lambadas»

Catarina Miranda deixa Afonso incrédulo ao abraçar e beijar Jéssica: «Fizemos as nossas pazes» - Big Brother
Catarina Miranda deixa Afonso incrédulo ao abraçar e beijar Jéssica: «Fizemos as nossas pazes»

Inês Morais sobre Miranda: «Ela sempre sentiu uma coisa. Se o João tivesse entrado de início seria diferente» - Big Brother
Inês Morais sobre Miranda: «Ela sempre sentiu uma coisa. Se o João tivesse entrado de início seria diferente»

Jéssica tirava Afonso da casa para pôr o mais inesperado dos ex-concorrentes. E o verniz estala - Big Brother
Jéssica tirava Afonso da casa para pôr o mais inesperado dos ex-concorrentes. E o verniz estala

Inédito! Jéssica Vieira recebe telefonema do exterior - Big Brother
Inédito! Jéssica Vieira recebe telefonema do exterior

Jéssica Vieira recorda o seu passado depois de uma dinâmica: «Nós perdemos tudo» - Big Brother
Jéssica Vieira recorda o seu passado depois de uma dinâmica: «Nós perdemos tudo»

Catarina Miranda sobre atitude de Afonso Leitão: «Não tenho mais palavras para o Afonso» - Big Brother
Catarina Miranda sobre atitude de Afonso Leitão: «Não tenho mais palavras para o Afonso»

Viriato Quintela em lágrimas ao ouvir música de Ana Duarte - Big Brother
Viriato Quintela em lágrimas ao ouvir música de Ana Duarte

Afonso Leitão pica Viriato Quintela: «Tu é que te esqueces do que dizes, mas eu não» - Big Brother
Afonso Leitão pica Viriato Quintela: «Tu é que te esqueces do que dizes, mas eu não»

Afonso Leitão atira a Viriato Quintela: «Não te dá jeito ouvir o que o Afonso está a dizer não é?» - Big Brother
Afonso Leitão atira a Viriato Quintela: «Não te dá jeito ouvir o que o Afonso está a dizer não é?»

Catarina Miranda cheia de ciúmes de Jéssica e Afonso: «Fico desconfortável» - Big Brother
Catarina Miranda cheia de ciúmes de Jéssica e Afonso: «Fico desconfortável»

As imagens que não viu! Jéssica Vieira e Catarina Miranda voltam a confrontar-se fora do direto - Big Brother
As imagens que não viu! Jéssica Vieira e Catarina Miranda voltam a confrontar-se fora do direto

Catarina Miranda ataca Jéssica Vieira: «As pessoas do norte têm vergonha» - Big Brother
Catarina Miranda ataca Jéssica Vieira: «As pessoas do norte têm vergonha»

Afonso Leitão recorda o começo e fala de Jéssica Vieira: «Cheguei a pensar em desistir» - Big Brother
Afonso Leitão recorda o começo e fala de Jéssica Vieira: «Cheguei a pensar em desistir»

Afonso confronta Viriato: «Se não te escondes atrás de jogo, porque é que disseste isso-» - Big Brother
Afonso confronta Viriato: «Se não te escondes atrás de jogo, porque é que disseste isso-»

Jéssica Vieira recorda situação em que se sentiu provocada por Catarina Miranda e a tensão dispara - Big Brother
Jéssica Vieira recorda situação em que se sentiu provocada por Catarina Miranda e a tensão dispara

Jéssica Vieira acusa Viriato Quintela: «Acho que foste super injusto» - Big Brother
Jéssica Vieira acusa Viriato Quintela: «Acho que foste super injusto»

Afonso Leitão incrédulo com revelação de Viriato Quintela: «Para mim é grave» - Big Brother
Afonso Leitão incrédulo com revelação de Viriato Quintela: «Para mim é grave»

Catarina Miranda acusa Ana Duarte de desilusão. A cantora reage em direto a rumores de amizade - Big Brother
Catarina Miranda acusa Ana Duarte de desilusão. A cantora reage em direto a rumores de amizade

Depois de assistir a imagens, Ana Duarte esclarece de uma vez por todas se é ou não amiga de Miranda - Big Brother
Depois de assistir a imagens, Ana Duarte esclarece de uma vez por todas se é ou não amiga de Miranda

Inédito. Afonso Leitão mostra talento inesperado - Big Brother
Inédito. Afonso Leitão mostra talento inesperado

«Tu tens cara de quem beija um bocadinho…»: Afonso Leitão provoca Catarina Miranda - Big Brother
«Tu tens cara de quem beija um bocadinho…»: Afonso Leitão provoca Catarina Miranda

Inédito: Miranda vs Jéssica discutem por causa de Afonso, que fica do lado da ex - Big Brother
Inédito: Miranda vs Jéssica discutem por causa de Afonso, que fica do lado da ex

Bruna Gomes quebra o silêncio sobre o seu passado: «Para algumas pessoas é um 'não-assunto'»

  Big Brother
  • Há 23 min
Bruna Gomes quebra o silêncio sobre o seu passado: «Para algumas pessoas é um ‘não-assunto’» - Big Brother

A influencer digital falou sobre o seu passado num dia muito importante.

Bruna Gomes, influencer digital e ex-concorrente do Big Brother, recorreu às redes sociais para fazer um desabafo sobre o seu passado, quebrando o silêncio sobre um período mais difícil da sua vida, em que atravessou uma depressão. 

«Por muito tempo, na minha trajetória na internet, eu não compartilhava quase nada da minha vida pessoal. Não me sentia confortável. A única coisa que sentia que precisava mesmo dividir era sobre a minha depressão», começou por referir Bruna Gomes.

 

A mulher de Bernardo Sousa continuou: «Com o tempo, fui amadurecendo, fazendo muita terapia e contando com o melhor suporte do mundo. E aí ficou mais fácil falar sobre isso. Pra algumas pessoas, é um “não-assunto”, uma coisa pra deixar pra lá. Mas pra mim, sempre foi algo que merecia atenção. Não só porque eu já tinha passado por isso,mas porque queria, de verdade, que quem me acompanha soubesse: você não está só». 

«Temos muitos sentimentos pra colocar pra fora. Temos uma vida incrível pra correr atrás. E tantos, mas tantos, sonhos pra realizar… Vale a pena. Vale a pena insistir. Vale a pena pedir ajuda. Vale a pena pedir um abraço.

A vida é mais do que às vezes a gente acha que vale. É mais do que nos fazem acreditar. E sempre dá pra dar a volta por cima», acrescentou. 

Bruna rematou com uma mensagem importante: «Hoje, te mando um abraço gigante. E te lembro com carinho: Vale a pena continuar. Confia. 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídi0». 

 

