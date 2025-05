Descubra as parecenças. Bruna Gomes apresenta a irmã em data especial

Bruna Gomes partilha fotos inéditas com a irmã e emociona seguidores com homenagem no Dia da Mãe

Bruna Gomes surpreendeu os seus seguidores ao partilhar, nas redes sociais, uma seleção de fotos inéditas com a irmã — desde a infância até à atualidade — acompanhadas por um texto emotivo que rapidamente conquistou o carinho dos fãs. A influenciadora brasileira, conhecida em Portugal pela sua participação no Big Brother, aproveitou o Dia da Mãe e o aniversário da irmã para fazer uma dupla homenagem às mulheres mais importantes da sua vida.

«Hoje é Dia das Mães e também aniversário da minha irmã. Nós crescemos no meio da arte, foi a forma que a minha mãe encontrou para expressar as suas histórias e delas sempre fomos rodeadas», escreveu Bruna, numa publicação onde revela um lado íntimo da sua história familiar.

No texto, a criadora de conteúdos recorda a força e a resiliência da mãe, que desde muito nova teve de assumir o papel de pilar da família: «Apesar de todos os percalços, sempre foi forte».

Bruna, que partilha frequentemente momentos do seu dia a dia com os seguidores, abriu o coração para falar da ligação especial que tem com a irmã: «Ao longo dos anos também encontramos nossa forma de expressar, não nas telas, não sei desenhar um boneco palito, mas do mesmo jeito, com resiliência». E conclui com uma declaração que tocou muitos fãs: «Juntas me ensinam todos os dias como ser uma pessoa melhor e sou tão grata por isso, sem elas sou só metade. Feliz Dia das Mães».

A publicação não passou despercebida e gerou uma onda de mensagens emocionadas na caixa de comentários, com fãs a elogiarem a sensibilidade e autenticidade de Bruna.

As imagens — que mostram a evolução das irmãs ao longo dos anos — reforçam a ligação familiar e o carinho que une as três mulheres. Um tributo bonito e inspirador que mostra, mais uma vez, o lado mais humano e afetuoso da influenciadora.