Descobrimos o preço da mala mais cobiçada de Bruna Gomes: e é uma pequena fortuna

Bruna Gomes marcou presença na Apresentação da Grelha da TVI, que decorreu no restaurante Praia no Parque e reuniu várias figuras conhecidas da estação.

A influencer e ex-concorrente do Big Brother Famosos surgiu elegante num vestido preto, combinado com sapatos pretos e dourados. No entanto, o detalhe que mais chamou a atenção foi a carteira escolhida para completar o look.

Trata-se de uma Jacquemus, modelo Le Chiquito, em azul. Lançada em 2018, esta peça tornou-se um ícone da marca francesa e é hoje considerada um acessório de luxo, frequentemente usado para dar um toque de cor e sofisticação a qualquer visual. O preço ronda os 850 euros.

Não é a primeira vez que Bruna exibe esta carteira nas suas redes sociais, onde já a mostrou em diferentes combinações, confirmando que é um dos seus acessórios favoritos.