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Bruna Gomes interrompe as férias para celebrar uma pessoa especial: «A mais generosa que conheço» - Big Brother
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Mesmo a aproveitar uns dias de descanso ao lado de Bernardo Sousa, Bruna Gomes fez questão de assinalar uma data muito especial. A influenciadora dedicou uma sentida mensagem à mãe, que celebra mais um aniversário, e não poupou nas palavras de carinho.

Bruna Gomes está a desfrutar de umas férias na companhia de Bernardo Sousa, mas houve um momento que mereceu toda a sua atenção. A influenciadora recorreu às redes sociais para assinalar o aniversário da mãe e partilhou uma fotografia das duas, acompanhada por uma declaração carregada de emoção.

Na mensagem, Bruna colocou o amor pela mãe em primeiro plano e destacou aquela que considera ser uma das suas maiores qualidades: a generosidade.

«Hoje é o aniversário da minha mãe. A pessoa mais generosa que conheço», escreveu, antes de continuar com uma declaração particularmente emotiva sobre a ligação entre ambas.

Bruna descreveu a mãe como alguém com «o coração do tamanho do mundo» e revelou, de forma simbólica, o lugar que ocupa nessa relação: «Nele gosto de morar».

A publicação terminou com uma declaração de amor e uma reflexão sobre a importância daquela relação na sua vida: «Te amo. Que privilégio ser tua filha.»

O registo surge num período em que Bruna se encontra a aproveitar alguns dias de descanso ao lado de Bernardo Sousa, mas a distância ou o ambiente de férias não impediram a influenciadora de marcar presença num dia tão importante para a mãe.

Mais do que uma simples mensagem de aniversário, a publicação acabou por ser uma homenagem à mulher que Bruna considera uma referência de amor e generosidade. A fotografia das duas, acompanhada por palavras tão pessoais, mostra a cumplicidade que existe entre mãe e filha e rapidamente chamou a atenção dos seguidores.

Bruna Gomes volta assim a partilhar um lado mais íntimo da sua vida, desta vez para celebrar aquela que ocupa um lugar absolutamente especial no seu coração.

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Temas: Bruna Gomes

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