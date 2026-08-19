Bruna Gomes causa preocupação com pedido sério: «Não costumo fazer isto»

Bruna Gomes recorreu ao Instagram para partilhar uma mensagem que rapidamente despertou a atenção de quem a acompanha. Num story, a influenciadora dirigiu-se aos seguidores de uma forma particularmente pessoal e assumiu que não é habitual fazer este tipo de pedidos publicamente.

“Oi pessoal, não costumo fazer isso mas hoje queria mesmo pedir para quem puder colocar em suas orações o Pupu, meu cachorrinho, agradeceria muito”, escreveu.

Apesar de não ter explicado o motivo concreto que a levou a fazer este apelo, a mensagem deixa perceber que o seu cão está a atravessar um momento delicado e que a situação está a preocupá-la. Bruna preferiu manter os detalhes em privado, limitando-se a pedir aos seguidores que, caso pudessem, incluíssem o animal nas suas orações.

A influenciadora fez ainda questão de explicar a importância que atribui a este gesto. “Acredito muito no poder da oração e nas boas intenções”, afirmou, antes de agradecer a todos aqueles que decidissem responder ao pedido.

A escolha das palavras não passou despercebida. Ao admitir que “não costuma fazer isso”, Bruna mostra que este não é um pedido feito de forma habitual ou por mera partilha nas redes sociais. Pelo contrário, terá sentido necessidade de recorrer à sua comunidade precisamente por estar preocupada com o estado do animal.

Bruna Gomes optou por não revelar se Pupu enfrenta algum problema de saúde específico, nem adiantou qualquer previsão ou informação sobre a evolução da situação. O único pedido deixado foi, precisamente, para que os seguidores enviassem boas energias e orações pelo seu companheiro de quatro patas.

A mensagem acabou, assim, por assumir um tom particularmente emotivo, sobretudo pela sinceridade com que a influenciadora pediu apoio. “Obrigada”, escreveu no final, depois de deixar claro que acredita no poder das orações e das boas intenções.