Poucos sabiam: Bruna Gomes tem rede social alternativa com conteúdos inesperados

Bruna Gomes tem conta secreta no Instagram e surpreende fãs: “Rascunho da Bru” revela outro lado da influenciadora

Descobrimos uma nova conta de instagram de Bruna Gomes — e muitos nem sabiam da sua existência. Para lá do perfil oficial, onde partilha momentos da vida pessoal, viagens, parcerias e o dia a dia com Bernardo Sousa, a influenciadora brasileira guarda um espaço mais descontraído e alternativo.

A conta chama-se @rascunhodabru e tem um conteúdo completamente diferente do habitual. Aqui, Bruna partilha memes, pensamentos soltos, imagens que não entram no "feed principal" e conteúdos mais informais — na descrição da conta, pode ler-se: «Projetos BR/PT, YouTube, viagens e memes dos meus doguinhos».

Embora ainda seja relativamente desconhecida do grande público, a página tem vindo a ganhar seguidores curiosos por este outro lado de Bruna: mais espontâneo, irreverente e divertido. Um verdadeiro “rascunho” digital da mente da influenciadora. E já tem cerca de 114 mil seguidores entre Portugal e Espanha.

Nas publicações, nota-se uma liberdade criativa diferente daquela que se vê na conta oficial, com publicações que vão do humor ao sarcasmo, passando por reflexões do quotidiano — tudo com o toque característico de Bruna, que continua a conquistar o público pela sua autenticidade.

Esta conta paralela reforça ainda mais a ligação com os fãs que gostam de a ver num registo menos “produzido” e mais real.