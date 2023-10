Exclusivo Digital! Bruna Gomes faz revelação sobre os novos concorrentes: «Eu escutei que...». Saiba tudo

Hoje é dia de entrarem novos concorrentes no jogo e, durante as preparações para a gala, a repórter digital Mafalda Oliveira tentou saber mais sobre os novos moradores da casa mais vigiada do país. «Quantos é que são», começou por questionar-se.

Na maquilhagem, Mafalda Oliveira acabou por tentar saber mais junto de Bruna Gomes: «Eu escutei que eles vão jantar. Eles é mais que um…», adiantou a brasileira. «São 4 pessoas», afirmou Bruna Gomes, admitindo ser este o seu palpite do número de concorrentes que vão entrar hoje na casa.