Bruna Gomes comenta a mudança de visual de famosa atriz da TVI: «Linda»

Bruna Gomes surpreende todos ao comentar a mudança de visual de uma famosa atriz da TVI: «Linda», afirmou.

Ana Guiomar, atriz da TVI conhecida pelo seu papel em "Festa é Festa", partilhou recentemente nas redes sociais uma transformação de visual que deixou os fãs maravilhados. A atriz, de 38 anos, chocou todos ao mostrar um novo look que rapidamente se tornou viral.

«Uma tempestade de cabelo», escreveu a atriz. Após ter colocado extensões no cabelo, a influenciadora brasileira não deixou escapar a sua opinião e mostrou-se rendida a esta transformação.

A partilha não passou despercebida e, além de numerosos elogios, um comentário em particular destacou-se: o de Bruna Gomes, vencedora do "Big Brother - Desafio Final". Bruna, que tem sido uma das figuras públicas mais ativas nas redes sociais, deixou uma mensagem simples mas cheia de admiração: «Lindaaa». A resposta de Ana Guiomar não se fez esperar, com a atriz a retribuir o carinho com vários corações e emojis de amor: «@bru 😍😍😍😍», demonstrando a boa relação entre as duas.

Outros famosos também se apressaram a elogiar a transformação de Ana, como Maria Botelho Moniz, que comentou: «Amo». E também Sara Prata, que escreveu: «Uauu gosto muito». Jessica Athayde, não poupou elogios: «Olha que bem» e Sílvia Rizzo também destacou a mudança: «Olha, ficou mai linda!».

Este momento espontâneo mostra não só a popularidade de Ana Guiomar, mas também a forma como as celebridades portuguesas usam as redes sociais para se apoiarem, trocarem afetos e celebrarem as mudanças umas das outras.