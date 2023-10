A história de como Bernardo Sousa e Bruna Gomes adotaram a cadela «Cleide»! Descubra aqui

Arrasou! Bruna Gomes deslumbra com um vestido de princesa por menos de 50 euros!

O casal esteve presente no programa «Dois às 10», onde contaram como encontraram a cadela, com nome de «Cleide»: «Vem da rua», começou por explicar o piloto.

«Devia ter dono, chamar dono acho mal, ninguém abandona um cão», acrescentou Bernardo Sousa.

«Passou por nós, estava na rua, vejo o cão passar, vejo um senhor a vir ao longe e pensei ‘se calhar é o dono’, mas a reação corporal do homem não era»; «Tentei ir atrás, mas ela fugiu».

Bernardo Sousa e Bruna Gomes estiveram num showroom e os coordenadores contactaram o casal após terem avistado a cadela de novo: «Fomos almoçar, tínhamos falado do cão e ela depois liga-nos a dizer ‘olha o cãozinho entrou num café onde nós estávamos a almoçar, fechamos a porta e conseguimos ficar com o cão' e eu disse ‘ok então eu fico com o cão’».

