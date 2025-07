A reação de Bernardo Sousa a fotografias de Bruna Gomes com um cantor conhecido

Bernardo Sousa e Bruna Gomes passam dias românticos na cidade do amor. Veja as fotos

Bruna Gomes, vencedora do Big Brother - Desafio Final, partilhou com os seguidores algumas imagens da sua participação na semifinal do programa Star Park, a ser emitido hoje, dia 12 de julho de 2025, pela TVI, ao lado do cantor Toy. A boa disposição e cumplicidade entre os dois não passou despercebida, mas foi a reação de Bernardo Sousa, vencedor do Big Brother Famosos 2 e marido de Bruna, que acabou por roubar atenções.

Nas fotografias publicadas no Instagram, Bruna surge a enfrentar um divertido desafio de trava-línguas ao lado de Toy. «Alguém aqui é muito bom em trava-línguas?», escreveu a influenciadora na legenda das imagens. Na caixa de comentários, Bernardo não resistiu a entrar na brincadeira e respondeu com um clássico: «Três tristes tigres».

O momento rapidamente arrancou sorrisos dos fãs do casal, que continuam a acompanhar o percurso de ambos desde a sua participação marcante no Big Brother.

Veja a publicação aqui: