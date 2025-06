Amor nos bastidores das corridas: Bruna Gomes surpreende Bernardo Sousa com declaração única

Amor incondicional: Bernardo Sousa marca presença na icónica prova de Le Mans, com o apoio incondicional da companheira Bruna Gomes, que partilha momentos emocionantes da competição nas redes sociais.

Onda de amor: Bruna Gomes desabafa sobre a transformação que o universo das corridas trouxe à sua vida e celebra o sonho do marido, recebendo uma onda de mensagens carinhosas dos fãs. Bernardo Sousa vive um momento marcante na sua carreira ao participar na lendária prova de resistência Le Mans, um feito que tem destacado na sua página oficial do Instagram. Ao seu lado está Bruna Gomes, que tem partilhado com os seguidores vários registos da competição e mostrado todo o seu apoio neste momento único.

Bruna Gomes, de 29 anos, aproveitou uma série de registos que mostram o acompanhamento e apoio nesta fase de vida e sonhos de Bernardo. Na legenda, a influencer revelou: «Eu desconhecia completamente o mundo das corridas, e quando conheci o Bernardo, fui apresentada a um universo totalmente distante do meu, era “radical” demais. Mas isso também me moldou. Aprendi muito. Acompanho de perto os sonhos do Bernardo, porque sei que ele merece, sei que todo mundo devia ter a oportunidade de realizar os seus. A vida dá tantas voltas, que vale muito a pena acreditar. Parabéns para o Ber, hoje é só o começo. 🍀❤️🥹🤞🏼».

Nas redes sociais, os fãs mostraram-se emocionados e deixaram comentários cheios de amor e inspiração para o casal: «Palavra poderosa: ACREDITAR ❤️ abraço vos com amor 🩷», «Que lindo tem sido acompanhar essa história de amor ❤️», «O mais bonito recomeçar ❤️», «Que lindo Bru ❤️ vocês são muito especiais, a nossa união é plena ♥️» e «❤️ lindos e felizes».

A cumplicidade entre Bernardo Sousa e Bruna Gomes continua a crescer, provando que o amor e o apoio mútuo são fundamentais para enfrentar os desafios, tanto dentro como fora das pistas.

