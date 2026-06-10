Arrepiante. Bruna Gomes reencontra-se com homem especial e nem Bernardo Sousa fica indiferente: o vídeo já está viral

Bruna Gomes e Bernardo Sousa casaram-se há dois anos

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Bruna Gomes viveu um reencontro emotivo esta terça-feira, 9 de junho. A vencedora do Big Brother Famosos 3 regressou ao Brasil para visitar os pais e filmou o momento em que se reencontrou com o pai.

«A chegar de surpresa na casa daquele abraço que mora do outro lado do mundo. O abraço que tudo cura», escreveu, na legenda de um vídeo publicado no Instagram, em que Bruna Gomes surge a surpreender o pai, que não contém as lágrimas.

Quem também não escondeu a emoção ao ver aquelas imagens foi Bernardo Sousa, o marido de Bruna Gomes. «Chorei», comentou naquela partilha.