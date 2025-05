Bernardo Sousa como nunca o viu! Bruna Gomes partilha «pérola» do marido e é imperdível

Bernardo Sousa e Bruna Gomes passam dias românticos na cidade do amor. Veja as fotos

Bruna Gomes, influencer digital brasileira e mulher do piloto de ralis madeirense Bernardo Sousa, partilhou recentemente um momento íntimo e nostálgico com os seus seguidores no Instagram.

Nos stories, Bruna mostrou um cartão de licença de carros de corrida do piloto, que contém uma fotografia da sua adolescência no ano de 2012, revelando um lado mais pessoal e carinhoso da sua relação com Bernardo.

Este momento íntimo surge após uma série de declarações públicas de amor entre ambos, incluindo uma recente celebração do primeiro ano de casamento, aconteceu a 26 de março de 2024.

O casal, que se conheceu no reality show "Big Brother Famosos" em 2022, tem partilhado diversos momentos da sua vida a dois nas redes sociais, incluindo viagens românticas a destinos como Paris e escapadinhas especiais . A partilha da fotografia de adolescência de Bernardo Sousa é mais um exemplo da cumplicidade e carinho que caracteriza a relação entre os dois.

Este gesto de Bruna Gomes não só revela o lado mais pessoal do casal, mas também fortalece a ligação com os seus seguidores, que acompanham atentamente cada passo da sua história de amor.

