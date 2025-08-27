Bruna Gomes e Bernardo Sousa mudaram de casa e agora têm vivenda dos sonhos: «Um novo lar...»

Bruna Gomes e Bernardo Sousa têm nova casa de sonho.

Bruna Gomes e Bernardo Sousa têm uma casa nova! O casal, que se conheceu no Big Brother Famosos e já trocou alianças, partilhou a novidade com os fãs através de um vídeo publicado no Instagram.

«Vamos nos MUDAR!!! Deus é incrível o tempo todo. Estou muito feliz em compartilhar, sei o quanto torcem por mim, na verdade, é o mesmo que torço por vocês. Ao longo da minha vida tive muitas casas, foram muitos lugares e hoje, com o coração tão feliz e em paz, digo que vamos ter um novo lar ❤️», escreveu a influenciadora na legenda do reels.

A mudança marca mais uma etapa especial na história de amor de Bruna e Bernardo, que continuam a somar conquistas lado a lado desde que saíram do reality show da TVI, o Big Brother.