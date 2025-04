Bruna Gomes e Bernardo Sousa partilham momento familiar 'a três': "Tanto amor"

Bernardo Sousa e Bruna Gomes passam dias românticos na cidade do amor. Veja as fotos

Bruna Gomes e Bernardo Sousa partilharam um momento familiar que derreteu os fãs.

O casal mostrou-se com a cadela, Cleide Maria e somou elogios.

Bruna Gomes, influencer e ex-concorrente do Big Brother Famosos, e o marido Bernardo Sousa têm conquistado os corações dos seus seguidores não só com a sua vida profissional, mas também com a cumplicidade que transmitem nas redes sociais. Recentemente, a influencer partilhou um carrossel de fotos no Instagram que capturam momentos cheios de ternura com o marido e a sua adorada cadela Cleide Maria.

Nas imagens a preto e branco, podemos ver o trio em momentos de pura conexão, com a cadela Cleide Maria a ser a verdadeira estrela da publicação. Bruna, com o seu habitual sentido de humor, escreveu na legenda: "Cleide Maria em 'mas esse povo é mesmo doido, viu?'". A frase, que brinca com o comportamento descontraído da família, conquistou os fãs, que rapidamente reagiram com muitas mensagens de carinho e simpatia.

O post foi um verdadeiro sucesso entre os seguidores de Bruna, que encheram os comentários de elogios e amor. Muitos interpretaram a frase de Bruna como uma maneira divertida de expressar o quanto ela se sente grata e feliz pela sua família. "No fundo, ela diz 'não podia ter tido melhor família que esta' 😍❤️," comentou uma seguidora, refletindo o sentimento de Bruna em relação ao seu marido e à sua cadela.

Outros seguidores não pouparam elogios à fofura de Cleide Maria, que se tornou um verdadeiro ícone para os fãs do casal. "Como não amar, vocês são maravilhosos e a Cleide Maria é a coisa mais fofa ❤️," escreveu uma fã, enquanto outra deixou um comentário carinhoso sobre a sorte de Cleide Maria por ter encontrado uma família cheia de amor: "O melhor que podia acontecer à Didi, encontrar esta família cheia de amor para lhe dar ❤️."

