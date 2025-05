Bruna Gomes escondeu um segredo… e Bernardo Sousa emocionou-se ao descobrir tudo

Bruna Gomes emociona Bernardo Sousa com pulseira com foto especial: “Ele queria que o avô estivesse aqui”

Bruna Gomes voltou a surpreender pela sensibilidade e carinho com que vive a relação com Bernardo Sousa. A influenciadora digital preparou uma surpresa com um significado muito especial para o marido: uma pulseira personalizada, com um detalhe que tocou fundo no coração do piloto madeirense.

Através de um vídeo partilhado nas redes sociais, Bruna mostrou o momento em que ofereceu a pulseira a Bernardo. O que à primeira vista parece apenas uma peça simples, esconde na verdade um segredo com grande carga emocional. No centro da pulseira, numa pequena esfera, está gravada a fotografia do avô de Bernardo, que já faleceu. O mais impressionante é que a imagem só pode ser vista quando colocada contra a luz, revelando assim a surpresa de forma discreta e comovente.

No vídeo, Bruna escreveu: «Fiz para o Bernardo uma pulseira com a foto do avô que ele queria que estivesse aqui para o ver nas corridas». A frase bastou para derreter os corações dos fãs e seguidores, muitos dos quais se mostraram profundamente tocados com o gesto. Bernardo, visivelmente emocionado, recebeu o presente com surpresa e carinho, e não escondeu o quanto aquela homenagem lhe dizia.

O piloto tem, ao longo da sua carreira, feito várias referências ao avô, que considera uma figura fundamental na sua vida e percurso profissional. Esta recordação simbólica permite-lhe agora “levar o avô consigo” para cada corrida, mesmo que em espírito.

Bruna e Bernardo tornaram-se conhecidos do grande público após a participação no Big Brother, onde a cumplicidade entre os dois rapidamente conquistou os portugueses. Desde então, mantêm uma relação sólida e muito acarinhada pelos fãs, que acompanham de perto os seus momentos de vida a dois.

Num mundo onde gestos simples muitas vezes passam despercebidos, este pequeno detalhe mostrou o poder de uma lembrança feita com o coração — e provou, mais uma vez, que o amor entre Bruna e Bernardo continua a inspirar milhares de pessoas.