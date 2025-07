Bruna Gomes fala de período negro da sua vida que se tornou mediático: «Lembro-me todos os dias...»

Bernardo Sousa e Bruna Gomes passam dias românticos na cidade do amor. Veja as fotos

Bruna Gomes foi convidada do Dois às 10, esta sexta-feira, 25 de julho, e abriu o coração numa conversa emotiva com Cristina Ferreira. A influenciadora digital, conhecida pela sua participação no Big Brother Famosos 2 e pela vitória do Desafio Final, falou de forma aberta sobre a depressão que enfrentou há cinco anos e que a levou, nas suas palavras, ao «fundo do poço». Esta luta contra a doença foi muito falada durante a sua participação no reality show da TVI, tendo já sido recordada na Curva da Vida que fez na altura.

«Quando estava triste, eu não sabia como sair da situação», confessou. Numa partilha rara e sincera, Bruna explicou que deixou de fazer coisas simples que antes lhe davam prazer, como tomar o pequeno-almoço ou cuidar da pele, hábitos que hoje voltou a valorizar com intenção e gratidão.

A mudança começou em 2020, quando recebeu o diagnóstico de depressão, que acabou por se tornar um ponto de viragem. «Lembro-me todos os dias do simples e daquilo que me preenche a alma», disse, ao refletir sobre o seu processo de cura.

Veja a conversa aqui:

Hoje, ao lado de Bernardo Sousa, com quem se casou numa cerimónia intimista na Madeira, Bruna mostra-se serena e consciente da importância da rotina e dos gestos simples: «Na minha rotina incluo tudo isso, porque há pequenas coisas que fazemos no dia a dia (...) que fazem muita diferença».

Bruna, que conquistou o carinho dos portugueses desde a sua passagem pelo Big Brother, afirmou que não pretende esquecer o que viveu, mas sim continuar a valorizar a leveza com que hoje encara a vida.