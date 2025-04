Bruna Gomes faz publicação provocadora e Bernardo Sousa reage

Bruna Gomes, influenciadora e vencedora do Big Brother Desafio Final, voltou a surpreender os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação sensual no Instagram. Aos 28 anos, Bruna partilhou uma imagem onde surge com um vestido justo e capacetes de corrida, acompanhada pela legenda: «Vamos dar uma volta?». A imagem, que mistura sensualidade e a temática do mundo automóvel, não passou despercebida aos seus fãs.

A reação de Bernardo Sousa, piloto e marido de Bruna, foi imediata e cheia de carinho. Nos comentários, o piloto escreveu simplesmente: «Mulher de piloto (com um emoji de fogo)», evidenciando o apoio e a cumplicidade que caracteriza a relação do casal.

Os seguidores de Bruna Gomes não tardaram a manifestar-se, deixando elogios à publicação, como: «A melhor copilota do mundo», «Vrummm vrummmmm, bora lá MaraviDeusa» e «O piloto e a co-piloto da sua vida». Uma das mensagens mais românticas foi: «A copilota favorita do seu amor», sublinhando a ligação de afeto e parceria entre Bruna e Bernardo.

Esta publicação de Bruna Gomes, que alia charme e a paixão pelo mundo automóvel, fez sucesso nas redes sociais, demonstrando que o casal está mais unido do que nunca, sempre com uma boa dose de provocação e carinho.