Bruna Gomes mostra tatuagem em zona íntima e nós revelamos o significado

Bruna Gomes está a desfrutar de umas férias românticas com o marido, Bernardo Sousa, vencedor do Big Brother Famosos 2, e tem partilhado vários registos destes dias de descanso. Entre mergulhos, paisagens idílicas e momentos a dois, uma imagem em particular captou a atenção dos fãs: a vencedora do Big Brother - Desafio Final revelou uma tatuagem numa zona íntima do corpo.

Na fotografia, publicada nos stories do Instagram, Bruna surge com um biquíni que deixa à vista uma pequena tatuagem discreta, localizada na zona da virilha. O desenho, embora subtil, consiste numa palavra em inglês eternizada na sua pele: «Choices», que em português significa «escolhas».

Percorra a galeria até ao fim para ver como estão a ser as férias de sonho do casal e ver a tatuagem que Bruna mostrou nas redes sociais.