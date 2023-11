Bruna Gomes recorda momento com Bernardo Sousa no BB: «Quando não sabíamos de nada mas já planejávamos tudo»

Foi na edição «Big Brother Famosos 2», que Bruna Gomes e Bernardo Sousa se apaixonaram e começaram uma história de amor.

A atual comentadora do Big Brother, recorreu ao Instagram para recordar com os seguidores um momento único, ao lado do companheiro Bernardo Sousa. A influencer partilhou um vídeo, na altura em que estava na casa mais vigiada do País e surge ao lado do piloto, estando este, a tentar morder a cara de Bruna e ao mesmo tempo dando-lhe beijinhos.

«Achei esse vídeo aqui de quando não sabíamos de nada mas já planejávamos tudo», escreveu Bruna Gomes, na legenda da publicação.

Os fãs ficaram rendidos ao recordarem o momento e não deixaram por dizer: «Quando a gente conhece um cara que faz a gente bem já planejamos uma vida com a pessoa e isso é tão lindo»; «Ohhhh… nós cá fora, já sabíamos» e ainda: «Conheci vcs por causa do programa», são alguns exemplos.

