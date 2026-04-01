Bruna Gomes relata episódio inesperado e Bernardo Sousa reage: «Acordou assustado»

Bruna Gomes voltou a recorrer às redes sociais para mostrar um episódio inesperado do seu dia a dia… que acabou por envolver Bernardo Sousa e a cadelinha do casal.

A comentadora de Secret Story, contou aos seguidores o que aconteceu durante a madrugada, depois de ter deixado uma panela com restos de massa em cima da mesa: «Esta noite deixei uma panela em cima da mesa e pensei: “De manhã ponho para lavar”. Tinha um pouco de massa», começou por explicar.

Horas mais tarde, o barulho surpreendeu Bernardo Sousa: «De madrugada, o Bernardo acordou assustado com um barulho. Foi ver o que se passava e era a Cleide em cima da mesa», revelou.

O momento tornou-se ainda mais divertido com a reação da cadelinha. «Quando ela o viu, ficou congelada, a fingir que não estava a fazer nada», contou Bruna Gomes na legenda da imagem partilhada. Veja aqui:

Apaixonaram-se num reality show e Portugal rendeu-se a esta história de amor. Hoje, celebram dois anos de casamento

Bruna Gomes e Bernardo Sousa conheceram-se em 2022, quando entraram na casa do Big Brother Famosos. Foi lá que se apaixonaram e não se largaram desde então. Em 2024, trocaram alianças numa cerimónia intimista na ilha da Madeira, de onde é natural o piloto, e, agora, dois anos depois, assinalaram a data com uma partilha muito especial.

«E num abrir e fechar de olhos passaram dois anos ❤️ 26/03/24 Parabéns a nós, mas principalmente a ti por me aturares 😬🫶🏻», escreveu Bernardo Sousa, numa partilha feita nesta quinta-feira nas redes sociais, em que mostra vários registos tirados naquele dia em que trocaram alianças.

Pode ver os registos na galeria que preparámos para si!