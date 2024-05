Bruna Gomes revela pormenores do casamento e conta onde comprou o vestido de noiva! Saiba aqui

Esta manhã, Bruna Gomes, vencedora do Big Brother Desafio Final 2022, esteve presente no programa «Dois às 10» desta quarta-feira, dia 29 de maio, para falar sobre o seu casamento, que aconteceu no final de março, na ilha da Madeira.

«Como era muito íntimo, eu não queria que o meu vestido fosse espalhafatoso e nada disso», começou por revelar a influencer, frisando que a própria não estava nervosa, mas que Bernardo Sousa estava: «Eu não estava nervosa, mas o Bernardo estava a passar mal, coitado».

«Estava nervoso. Ele disse que estava a esperar e todo o mundo a olhar, e eu pensei ‘Todo o mundo?’, 15 pessoas… E ele estava nervoso e disse ‘porque eu fugia?’, era o 15º andar, fugia para onde? Só se fosse de helicóptero, e também não era o caso. Mas foi muito fofo, eu estava a esperar no quarto e com a música saí do quarto e foi uma maravilha, já estava lá, pronto casei», finalizou.

Sobre o vestido de casamento, Bruna Gomes garantiu: «Eu casei terça e decidi segunda (a escolha do vestido)». «Não vou falar a loja, mas fui à loja das roupinhas que a gente usa. Fui lá e disse ‘quero um vestido branco’, coloquei e fiquei ‘é isso’».