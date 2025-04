Bruna Gomes revela segredo guardado há 3 anos com Bernardo Sousa: «Achava que estava sozinha.»

Casal sensação: Bruna Gomes relembra o dia em que Bernardo Sousa venceu o Big Brother Famosos com frase inspiradora e emotiva.

« Achávamos que a vida...» : A influenciadora partilhou nas redes sociais um desabafo emotivo sobre o momento em que tudo parecia sem rumo.

Do reality ao altar: Três anos depois, Bruna e Bernardo vivem uma história de amor sólida — casados e com muitos sonhos pela frente.

Três anos depois do fim do Big Brother Famosos 2, Bruna Gomes assinala com emoção o dia em que tudo começou com Bernardo Sousa, agora seu marido. A influenciadora digital, de 29 anos, recorreu às redes sociais para partilhar uma memória emocionante que mudou o rumo da sua vida: «Hoje faz três anos que o Bernardo ganhou o reality em que nós nos conhecemos».

A 24 de abril de 2022, terminou a segunda edição do Big Brother Famosos, e o piloto madeirense, de 37 anos, foi coroado como vencedor. Na publicação emotiva, Bruna recorda o estado emocional em que ambos se encontravam no início da relação: «Quando nos encontramos achávamos que já tínhamos feito quase tudo e que a vida não nos reservava mais nada. Ele achava que o sonho de correr já não era mais possível, eu achava que estava sozinha.»

No entanto, o tempo veio mostrar-lhes um novo caminho: «E a vida, nos seus pequenos passos, nos mostrou que há sempre uma nova chance de recomeçar. Sempre». Bernardo Sousa reagiu ao desabafo com carinho, partilhando a publicação de Bruna em story, acompanhada de uma frase simples mas carregada de sentimento: «O tempo voa, mas o sentimento nunca muda, te amo».

Veja também:

Bruna Gomes faz publicação provocadora e Bernardo Sousa reage - Big Brother - TVI