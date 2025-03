Cama cheia de pétalas de rosa e muito mais. As surpresas românticas de Bernardo Para Bruna Gomes no aniversário de casamento

Foi há um ano que Bruna Gomes e Bernardo Sousa trocaram juras de amor eterno, num casamento romântico que juntou a família e os amigos mais chegados. Um ano depois, o casal celebrou a data em grande e o piloto fez questão de preparar uma série de surpresas românticas.

O dia especial de Bruna Gomes e Bernardo Sousa teve um pequeno almoço especial, dedicatórias, ramos de flores e também uma cama cheia de pétalas de rosas vermelhas.

Percorra a galeria e veja todas as fotos. Recorde também, na galeria o casamento e o pedido de namoro.

Bernardo Sousa, ex-concorrente e vencedor do Big Brother Famosos, relembrou hoje uma data muito especial: o primeiro aniversário de casamento com Bruna Gomes. Através das redes sociais, o piloto partilhou a emoção deste marco com uma mensagem carinhosa: «E assim passou o primeiro ano desde que dissemos SIM. Ao teu lado fica tudo mais fácil 😬 minha Saquinha de batata. 🥔❤️»

O casal, que trocou alianças em 2024, conquistou milhares de fãs desde que se conheceu no Big Brother, transformando-se num dos pares mais queridos do público.

Nos comentários, os seguidores não esconderam o entusiasmo. Flávio Furtado brincou: «…já me estou a preparar para a festa. ❤️», enquanto outros deixaram mensagens carinhosas como «Parabéns!! Que Deus abençoe sempre 🙏🏻», «Vocês merecem toda a felicidade do mundo 🥹» e «O primeiro ano da família Gomes Sousa ❤️».

