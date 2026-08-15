Depois de 10 horas sozinhos no mar, Bruna Gomes e Bernardo Sousa emocionam-se com encontro inesperado: «Estou anestesiada até agora»
- Big Brother
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Bruna Gomes e Bernardo Ssusa estão a viver dias especiais e tiveram agora uma experiência que dificilmente vão esquecer. Depois de uma viagem de 10 horas de barco, o casal foi surpreendido por milhares de golfinhos que surgiram no mar, num momento que deixou a vencedora do Big Brother emocionada.
Bruna Gomes e Bernardo Sousa viveram um momento verdadeiramente especial durante uma viagem de barco.
Os vencedores do Big Brother passaram cerca de 10 horas no mar e, no regresso de uma viagem à ilha deserta, acabaram por ter um encontro inesperado que deixou Bruna Gomes completamente rendida.
No caminho, o casal foi surpreendido pela presença de centenas de golfinhos, que apareceram ao redor da embarcação.
Bruna Gomes registou o momento em vídeo e partilhou as imagens com os seguidores, não escondendo a emoção perante aquilo que acabara de viver: «Descrever o que aconteceu hoje é quase impossível», começou por escrever.
A influenciadora contou depois como tudo aconteceu: «Voltando da nossa viagem da ilha deserta encontramos MILHARES de golfinhos ao nosso redor».
O momento parece ter sido particularmente marcante para Bruna Gomes, que confessou ainda: «Estou anestesiada até agora por ter vivido esse momento».
A experiência levou-a a fazer também uma reflexão de agradecimento: «Obrigada Deus, por tudo de mais maravilhoso».
Assim, entre horas passadas no mar e uma inesperada companhia pelo caminho, Bruna Gomes e Bernardo Sousa ficaram com uma memória que promete ficar para sempre. Veja aqui o vídeo.