Depois de 10 horas sozinhos no mar, Bruna Gomes e Bernardo Sousa emocionam-se com encontro inesperado: «Estou anestesiada até agora»

Bruna Gomes e Bernardo Sousa viveram um momento verdadeiramente especial durante uma viagem de barco.

Os vencedores do Big Brother passaram cerca de 10 horas no mar e, no regresso de uma viagem à ilha deserta, acabaram por ter um encontro inesperado que deixou Bruna Gomes completamente rendida.

No caminho, o casal foi surpreendido pela presença de centenas de golfinhos, que apareceram ao redor da embarcação.

Bruna Gomes registou o momento em vídeo e partilhou as imagens com os seguidores, não escondendo a emoção perante aquilo que acabara de viver: «Descrever o que aconteceu hoje é quase impossível», começou por escrever.

A influenciadora contou depois como tudo aconteceu: «Voltando da nossa viagem da ilha deserta encontramos MILHARES de golfinhos ao nosso redor».

O momento parece ter sido particularmente marcante para Bruna Gomes, que confessou ainda: «Estou anestesiada até agora por ter vivido esse momento».

A experiência levou-a a fazer também uma reflexão de agradecimento: «Obrigada Deus, por tudo de mais maravilhoso».

Assim, entre horas passadas no mar e uma inesperada companhia pelo caminho, Bruna Gomes e Bernardo Sousa ficaram com uma memória que promete ficar para sempre. Veja aqui o vídeo.