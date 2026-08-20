Em lágrimas, Bruna Gomes expõe situação delicada: «Eu acredito que o amor...»

Depois do apelo que fez recentemente, Bruna Gomes decidiu voltar a falar sobre Pupu e dar algumas novidades sobre o estado de saúde do seu companheiro de quatro patas. A influenciadora não conseguiu esconder a emoção ao abordar o momento delicado que a família está a viver.

Bruna explicou que o cão está a ser acompanhado e que o problema renal que o está a afetar já está a ser tratado. Pupu encontra-se internado, enquanto a mãe de Bruna, que é quem cuida habitualmente do animal, tem estado ao seu lado e a fazer tudo o que pode para o ajudar a recuperar.

Num momento particularmente emotivo, Bruna fez questão de destacar o amor e a dedicação da mãe, garantindo que está a fazer o melhor possível pelo cãozinho, com todo o carinho. Apesar da preocupação, a influenciadora mantém a esperança de que Pupu consiga ultrapassar esta fase.

Entre lágrimas, Bruna chamou ao seu cão «guerreiro» e mostrou-se confiante na sua recuperação. A influenciadora acredita que o amor pode ter um papel fundamental neste momento difícil e deixou uma frase que resume aquilo que está a sentir: «há coisas que só o amor consegue explicar».