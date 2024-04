Emocionada, Bruna Gomes mostra presente de casamento oferecido pelo pai: «Sorriam sempre...»

Bruna Gomes revelou as primeiras imagens do casamento civil com Bernardo Sousa. A cerimónia aconteceu na Madeira, no dia 26 de março. O casal viajou até à ilha da Madeira apenas com aqueles que lhes são mais próximos e casaram em segredo!

Dia 27 de março, Bruna Gomes partilhou a primeira parte de um vídeo que acompanha todos os momentos do grande dia! No primeiro vídeo, Bruna Gomes e Bernardo Sousa mostram o momento em que embarcaram para a ilha da Madeira e a influenciadora foi surpreendida pela mãe e pela irmã, que vieram do Brasil. Quinta-feira, dia 28 de março, saiu um novo vídeo no canal de Youtube da influenciadora que mostra as primeiras imagens da cerimónia. Enquanto se preparam para o grande momento, Bernardo Sousa assume um «nervoso miudinho»: «Até agora, estava tranquilíssimo. Agora quando foi o momento de vestir o fato, deu aquele nervoso miudinho mas é um nervoso bom, é um nervoso de muita felicidade e muita alegria. Estou em paz, estou tranquilo, é uma coisa que queríamos os dois, é abençoado pela nossa família e pelos nossos amigos, portanto não podia estar mais feliz», começou por dizer o piloto.

Dia 29 de março, Bruna Gomes partilhou um novo vídeo! Nesta partilha mais recente pode ver a cerimónia completa! Veja os detalhes da noite, a troca de palavras e o beijo! Foi verdadeiramente bonito e emocionante... Confira aqui neste novo vídeo exclusivo partilhado pela noiva:

Para esta ocasião especial, Bruna Gomes documentou o seu casamento em três vídeos que partilhou no seu canal de Youtube. Num deles, o terceiro, a influencer contou que o seu pai não marcou presença na cerimónia, mas deixou uma mensagem ao casal.

«Um dia especial na vossa vida, na nossa também. É mais uma data que vai ficar marcada para nós e eu espero que vocês sejam muito felizes, que tenham uma convivência agradável, de cumplicidade, parceria e respeito um pelo outro, porque sem isso não existe união que dê certo. Desejo do fundo do coração que sejam muito felizes e sorriam sempre, porque o sorriso é o melhor caminho. Dizer que tens a minha benção e que tudo se realize da melhor maneira possível. Um grande beijo, tudo de bom», disse pai de Bruno Gomes.

Para além da mensagem especial, ofereceu ainda um presente ao casal. Para Bruna Gomes foi uma pulseira. Para Bernardo Sousa um colar, ambos com significado especial: «Nesta pulseira, está escrito: ‘O Senhor é meu pastor e nada me faltará.’ O Salmo 23, se eu não me engano. É o nosso presente de casamento. No Bernardo, é um escapulário de proteção. É o Sagrado Coração de Jesus para nos proteger», explicou Bruna.