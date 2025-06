Sensualidade total: Bruna Gomes em fato de banho com acessório especial que fascinou todos

Sereia no Algarve: Bruna Gomes deslumbrou em sessão fotográfica na praia de Vilamoura.

Detalhe que todos comentaram: Visual ousado conquistou os seguidores nas redes sociais.

Amor no ar: Bernardo Sousa ficou derretido com a fotografia de Bruna Gomes.

A boa forma física de Bruna Gomes voltou a captar todas as atenções esta quarta-feira, 3 de junho de 2025, com um post nas redes sociais direto da praia de Vilamoura, no Algarve.

A ex-concorrente do Big Brother e comentadora de 29 anos participou numa sessão fotográfica para uma marca de roupa, onde deslumbrou ao exibir um fato de banho preto decotado, decorado com uma estrela-do-mar, combinado com óculos de sol amarelos que realçaram o seu estilo ousado e sensual.

O look da influencer digital rapidamente conquistou os seguidores, que não pouparam elogios à sua elegância e à excelente forma física. Entre os comentários, destacou-se a mensagem especial do seu companheiro, Bernardo Sousa: «Verão antecipado 🔥», enquanto os fãs reagiram com frases como «BRUNA TU ÉS UMA DIVA POP EU AMO 🤍», «Esquentou aqui 🥵», «Que arrasoooooo 🔥», «Arrasaste, como sempre», «A perfeição existe ❤️‍🔥» e «Apaixonei».

Veja também:

