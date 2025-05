Louca de amor: Bruna Gomes dedicou 5 horas a fazer esta surpresa inédita para Bernardo Sousa

Bruna Gomes surpreende Bernardo Sousa com bolo inspirado no Faísca McQueen

Bruna Gomes voltou a encantar os seguidores ao partilhar um gesto carinhoso dedicado ao marido, Bernardo Sousa. A influenciadora digital surpreendeu o piloto com um bolo caseiro inspirado no Faísca McQueen, personagem do filme Carros, num momento doce e divertido que encantou os fãs do casal. Segundo Bruna, a criação demorou cerca de cinco horas a ser feita, revelando dedicação e muito carinho.

Veja aqui o vídeo amoroso do casal:

Este momento íntimo surge após uma série de declarações públicas de amor entre o casal, que celebrou recentemente o primeiro ano de casamento, a 26 de março de 2024. Bruna e Bernardo conheceram-se em 2022 no reality show Big Brother Famosos, e desde então têm vindo a partilhar vários episódios da sua vida a dois com os fãs.

Nas redes sociais, o casal tem mostrado viagens românticas a destinos como Paris, escapadinhas especiais e até imagens de infância, como a fotografia de adolescência de Bernardo que Bruna publicou há pouco tempo, reforçando a cumplicidade entre ambos.

Mais do que um bolo, este gesto simples de Bruna reforça o lado mais pessoal e genuíno da relação, fortalecendo também o elo com os milhares de seguidores que acompanham com entusiasmo cada etapa da história de amor do casal.

📸 Percorra a galeria que preparámos para si e reveja os melhores momentos de Bruna e Bernardo.