«Meu amor para sempre»: Será esta a maior história de amor do Big Brother?

O tempo passa, mas o amor entre Bruna Gomes, de 29 anos, e Bernardo Sousa, de 37 anos, não esmorece e continua cada vez maior. Três anos depois de se terem conhecido na casa do Big Brother, o casal continua a encantar os fãs com uma relação sólida, carinhosa e inspiradora.

Bruna e Bernardo conheceram-se num momento das suas vidas em que, como confessaram, já não acreditavam que a vida lhes pudesse surpreender. Mas foi precisamente dentro das quatro paredes do reality show da TVI que nasceu uma história de amor improvável — e talvez a mais marcante de todas as edições portuguesas do Big Brother.

Desde então, não mais se largaram. O casal deu o nó há um ano e assinala agora três anos de relação com uma partilha especial no Instagram. Em tom romântico, os dois publicaram várias fotografias apaixonadas, acompanhadas por uma mensagem tocante: «Meu amor para sempre», escreveram.

«Hoje faz três anos que o Bernardo ganhou o reality que nós nos conhecemos. Quando nos encontramos achávamos que já tínhamos feito quase tudo e que a vida não nos reservava mais nada. Ele achava que o sonho de correr já não era mais possível, eu achava que estava sozinha. E a vida, nos seus pequenos passos nos mostrou que há sempre uma nova chance de recomeçar. Sempre.»

A publicação rapidamente se encheu de comentários e mensagens de carinho dos seguidores, que continuam a ver nesta união uma prova de que o amor pode surgir nos momentos mais inesperados.

Será esta a maior história de amor que o Big Brother português já contou? Para muitos fãs, não há dúvidas: Bruna Gomes e Bernardo Sousa são os protagonistas de um conto de fadas moderno, nascido sob os holofotes mas alimentado pela verdade dos sentimentos.

