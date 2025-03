«Minha Saquinha de Batata»: Sabe quem trata Bruna Gomes assim?

Casamento do ano: Bernardo Sousa celebra o primeiro aniversário de casamento com Bruna Gomes, e partilha o uma mensagem carinhosa e divertida nas redes sociais.

Amor no ar: O piloto, vencedor do Big Brother Famosos, destaca a cumplicidade do casal e revela a alcunha especial para Bruna Gomes.

Fãs ao rubro: Os seguidores não pouparam elogios e felicitações ao casal, que continua a conquistar o coração dos fãs com a sua relação genuína e cheia de amor.

Bernardo Sousa não esconde o carinho especial pela esposa, Bruna Gomes, e até tem uma alcunha única para ela: «Minha Saquinha de Batata». O piloto e ex-vencedor do Big Brother Famosos usou as redes sociais para assinalar uma data especial – o primeiro aniversário do casamento com a influenciadora brasileira.

«E assim passou o primeiro ano desde que dissemos SIM. Ao teu lado fica tudo mais fácil 😬 minha Saquinha de Batata. 🥔❤️».

Os seguidores rapidamente encheram a publicação de mensagens carinhosas. Flávio Furtado brincou: "…já me estou a preparar para a festa. ❤️", enquanto outros fãs comentaram: «Parabéns!! Que Deus abençoe sempre 🙏🏻», «Vocês merecem toda a felicidade do mundo 🥹» e «O primeiro ano da família Gomes Sousa ❤️».

O casal, que conquistou o público desde o Big Brother, continua a encantar os fãs com a cumplicidade e os pequenos detalhes que tornam a relação ainda mais especial. Afinal, quem não gostaria de ter uma alcunha tão carinhosa como «Saquinha de Batata»? ❤️

