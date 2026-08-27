Não vai acreditar. Esta é a surpresa que Bruna Gomes preparou a Bernardo Sousa que o deixou de queixo caído

Há gestos românticos e depois há aqueles que conseguem, ao mesmo tempo, ser originais e arrancar uma gargalhada. Bruna Gomes provou isso mesmo ao preparar uma surpresa muito especial para o marido.

A influenciadora decidiu personalizar uma saia com uma fotografia que guarda um significado especial para o casal: a imagem do primeiro encontro de Bruna e Bernardo.

«Pov: personalizei uma saia com a foto do nosso primeiro encontro», escreveu Bruna na publicação, deixando desde logo perceber que a peça de roupa escondia uma história muito especial.

Na descrição explicou ainda como surgiu a ideia e recordou a promessa que tinha feito ao marido: «Falei: "Quando chegar eu estou te esperando com uma roupa nova"». E cumpriu.

No vídeo, Bruna aparece a preparar-se cuidadosamente, enquanto aguarda pela chegada de Bernardo. Tudo parece normal até ao momento em que o piloto entra em casa e dá de caras com a mulher vestida com a saia personalizada.

A reação de Bernardo é imediata e não consegue esconder o espanto perante a escolha inesperada de Bruna.

Veja o vídeo.