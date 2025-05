Reencontro apaixonante de Bernardo Sousa e Bruna Gomes com surpresa que derreteu o aeroporto

Bernardo Sousa regressa de França e surpreende Bruna Gomes com uma rosa no aeroporto – mais um momento especial do casal que conquista os fãs.

Separados pelo trabalho, mas unidos pelo amor – os reencontros de Bernardo e Bruna continuam a derreter corações.

Depois da corrida, o romance – piloto madeirense mostra que, mesmo com o ritmo acelerado da competição, o amor vem sempre em primeiro lugar.

Bernardo Sousa vive um momento de grande afirmação no automobilismo internacional. Depois de mais uma prova exigente em França, o piloto madeirense regressou esta terça-feira (13) a Portugal, onde foi recebido no aeroporto por Bruna Gomes, a sua companheira de vida, com quem protagonizou um reencontro carinhoso. Bruna Gomes surpreendeu Bernardo com uma rosa azul. Apesar das constantes separações devido ao trabalho, os dois mostram que o amor resiste à distância e que cada reencontro tem um sabor especial.

Em 2025, Bernardo Sousa abraçou um novo desafio na sua carreira desportiva: a participação no Campeonato Mundial de Resistência (WEC), ao serviço da Proton Competition, equipa que representa a Ford. Após se destacar nos ralis, onde construiu uma carreira recheada de talento e resiliência, Sousa avança agora para os circuitos de endurance, dando continuidade ao seu percurso no desporto motorizado.

O piloto esteve recentemente em ação no circuito de Spa-Francorchamps e impressionou com a sua prestação. Apesar de ser apenas a sua terceira corrida no campeonato e ainda em fase de adaptação ao carro, Bernardo mostrou ritmo competitivo, mantendo-se entre os primeiros classificados da sua categoria durante o seu stint inicial — um sinal promissor para o que aí vem.

Atualmente, Sousa encontra-se a realizar testes com um Aston Martin GT3, como preparação para as 24 Horas de Spa, uma das mais emblemáticas provas de resistência do calendário internacional. O AutoSport marcou presença em Spa e recolheu as primeiras reações do piloto português, que afirmou estar focado e motivado para continuar a crescer neste novo cenário competitivo.

Veja também:

Nova conquista: Zé Lopes surpreende ao partilhar imagens inéditas da sua nova casa - Big Brother - TVI