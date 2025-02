Tempo de festejar! Bruna Gomes reage a conquista inédita de Bernardo Sousa: «Deus te abençoe, Ber!»

Bernardo Sousa entra no Campeonato Mundial de Endurance e Bruna Gomes celebra com um gesto especial.

A influenciadora partilhou um vídeo emotivo onde deseja sucesso ao marido e comemora a novidade.

Bernardo Sousa anunciou uma novidade emocionante e Bruna Gomes não escondeu a felicidade. O piloto madeirense vai competir no Campeonato Mundial de Endurance (FIA WEC), com início já em fevereiro, e a influenciadora digital celebrou o momento especial nas redes sociais.

No Instagram, Bruna partilhou um vídeo ao lado do marido, onde surge com um canhão de confetes na mão: «Deus te abençoe, Ber», escreveu, demonstrando todo o apoio ao piloto nesta nova fase da carreira.

Além disso, a influenciadora mostrou-se em clima de celebração ao lado da sua empregada, Ana, a preparar uma mousse saudável: «Para comemorar», disse Bruna.

Os seguidores do casal não tardaram a reagir, e deixaram mensagens de apoio e entusiasmo pela conquista de Bernardo Sousa.