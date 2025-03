Um ano do casamento que parou Portugal: Ainda se lembra?

Bernardo Sousa celebra 1º aniversário de casamento com Bruna Gomes : O piloto partilhou uma mensagem carinhosa nas redes sociais, onde destaca a felicidade de estar ao lado da mulher.

Casal amado pelo público : Desde o Big Brother, Bernardo e Bruna têm conquistado fãs em Portugal e no Brasil, com um amor que vai além das câmaras.

Mensagens de felicidades e carinho: Amigos e seguidores encheram os comentários de boas energias e votos de felicidade para o casal.

Bernardo Sousa, ex-concorrente e vencedor do Big Brother Famosos, relembrou hoje uma data muito especial: o primeiro aniversário de casamento com Bruna Gomes. Através das redes sociais, o piloto partilhou a emoção deste marco com uma mensagem carinhosa: «E assim passou o primeiro ano desde que dissemos SIM. Ao teu lado fica tudo mais fácil 😬 minha Saquinha de batata. 🥔❤️»

O casal, que trocou alianças em 2024, conquistou milhares de fãs desde que se conheceu no Big Brother, transformando-se num dos pares mais queridos do público.

Nos comentários, os seguidores não esconderam o entusiasmo. Flávio Furtado brincou: «…já me estou a preparar para a festa. ❤️», enquanto outros deixaram mensagens carinhosas como «Parabéns!! Que Deus abençoe sempre 🙏🏻», «Vocês merecem toda a felicidade do mundo 🥹» e «O primeiro ano da família Gomes Sousa ❤️».

