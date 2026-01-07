Uma nova fase de vida: Bruna Gomes regressa ao Brasil após o Secret Story 9

Depois do Secret Story 9 ter chegado ao fim na passagem de ano, Bruna Gomes, ex-concorrente do Big Brother Famosos 2 e comentadora nas galas de domingo na TVI, está de egresso ao seu país de origem, o Brasil.

A influencer está a aproveitar esta pausa da melhor forma: rodeada de sol, calor e muito amor. Bruna viajou com Bernardo Sousa e juntos estão a desfrutar de dias relaxados e românticos, numas férias que prometem ser inesquecíveis.

A primeira paragem foi São Paulo, mas foi em Florianópolis que o casal encontrou o verdadeiro “paraíso”. Bruna mostrou o entusiasmo nas redes sociais e escreveu: «Chegámos à ilha da magia», deixando os fãs curiosos e encantados com as imagens que tem partilhado.

Veja todas as imagens destas férias apaixonantes no Brasil e renda-se também a este destino!