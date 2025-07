Vai ser mãe? Bruna Gomes revela: «Essa criança é muito desejada»

Bernardo Sousa e Bruna Gomes passam dias românticos na cidade do amor. Veja as fotos

Bruna Gomes esteve esta sexta-feira, 25 de julho, no programa das manhãs da TVI, o Dois às 10, para tomar o pequeno almoço e ter uma conversa intimista com Cristina Ferreira. A influenciadora digital e vencedora do Big Brother – Desafio Final falou abertamente sobre os planos para a maternidade ao lado de Bernardo Sousa, piloto madeirense e vencedor do Big Brother Famosos 2.

Durante a entrevista, Bruna revelou que o desejo dos fãs em vê-la tornar-se mãe tem sido constante desde a sua participação no reality show. «Essa criança é muito desejada» disse Bruna, que garantiu não ter receio nenhum de ficar grávida e enfrentar todos os altos e baixos que a gestação e a vida de mãe pode ter.

Apesar de ainda não estarem a planear uma gravidez para breve, Bruna e Bernardo já têm definidos os nomes que gostariam de dar aos filhos: Jaime, para rapaz, e Caetana, para rapariga.

A convidada chegou até a falar da ideia do chá de bebé com Cristina Ferreira, pois apesar de não estar à espera de bebé, já tem muitas coisas planeadas na sua cabeça. «Estou para ver o que vai ser o chá revelação» comentou a apresentadora com algum humor.

Veja a conversa aqui:

O casal, que se conheceu e apaixonou dentro da casa mais vigiada do país, continua a encantar os seguidores com a sua cumplicidade, dentro e fora das redes sociais.