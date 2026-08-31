Vítima de crime, Bernardo Sousa toma medidas legais: «Quero deixar absolutamente claro que não autorizei...»

Bernardo Sousa recorreu às redes sociais para alertar os seguidores para uma situação que considera «extremamente grave». O piloto madeirense afirma estar a ser associado, sem autorização, a uma plataforma de jogo online através de uma publicação patrocinada.

O vencedor do Big Brother Famosos revelou que está a circular nas redes sociais um conteúdo que utiliza o seu nome, a sua imagem e fotografias suas para promover uma plataforma de jogo online.

«Quero alertar todos os que me seguem para uma situação que considero extremamente grave», começou por escrever Bernardo Sousa, explicando que o conteúdo está a ser divulgado inclusivamente através de publicidade patrocinada.

O companheiro de Bruna Gomes fez questão de esclarecer que não teve qualquer envolvimento na criação ou divulgação da publicação. «Está a circular nas redes sociais, inclusivamente através de uma publicação patrocinada, um conteúdo que utiliza o meu nome, a minha imagem e fotografias minhas sem a minha autorização», afirmou.

Bernardo Sousa reforçou ainda: «Quero deixar absolutamente claro que não autorizei, não participei e não tive qualquer intervenção na criação, publicação ou divulgação desse conteúdo».

Bernardo Sousa avança com medidas

Perante a utilização não autorizada da sua imagem, o piloto anunciou que pretende tomar medidas para tentar travar a situação e identificar os responsáveis: «Serão tomadas as medidas necessárias junto das plataformas digitais e das autoridades competentes, incluindo as medidas legais que se revelem adequadas», garantiu.

Segundo Bernardo Sousa, o objetivo passa por «identificar os responsáveis, impedir a continuação desta utilização abusiva» e defender os seus direitos, bem como a sua «imagem e reputação».

O piloto aproveitou ainda a publicação para deixar um aviso a quem possa encontrar o conteúdo patrocinado nas redes sociais.

Bernardo Sousa pediu «a todos os que tenham contacto com esta publicação que não cliquem nos links, não efetuem pagamentos e não forneçam quaisquer dados pessoais ou bancários».

O alerta surge assim perante uma utilização da sua identidade que, segundo o próprio, não foi autorizada e que está a ser usada para promover uma plataforma de jogo online.