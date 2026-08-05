Bruna Gomes aparece apenas com dois dentes e leva internet à loucura

Bruna Gomes e Bernardo Sousa passam por transformação e ficam irreconhecíveis. O vídeo está a deixar os fãs incrédulos.

O casal voltou a provar que o humor continua a ser um dos ingredientes essenciais da relação. Desta vez, o casal aderiu a uma das trends mais populares do momento nas redes sociais, protagonizando um vídeo que rapidamente captou a atenção dos fãs.

O conceito é simples, mas tem conquistado milhões de visualizações. Enquanto uma das pessoas vai dizendo frases como "Preferia que fosses com bigode" ou "Preferia que tivesses só dois dentes", a outra surge instantaneamente transformada, o que torna cada mudança mais caricata do que a anterior.

Bruna e Bernardo não fugiram à regra e entregaram-se por completo à brincadeira. À medida que os "pedidos" iam surgindo, o piloto aparecia com um visual completamente diferente, desde um enorme bigode até uma versão bem mais improvável, arrancando sorrisos a quem assistia ao vídeo.

Conhecidos pela cumplicidade que demonstram nas redes sociais, os dois voltaram a mostrar que, além do romance, há espaço para muita descontração na relação. Não é a primeira vez que aderem às tendências virais do momento, mas esta acabou por conquistar os seguidores precisamente pelo sentido de humor com que encararam o desafio.