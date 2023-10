Bruna Gomes e Flávio Furtado entram na casa do Big Brother! Saiba o que levou os comentadores à Malveira

Esta noite, Bruna Gomes e Flávio Furtado estiveram na Malveira.

Os comentadores entraram na Casa do Big Brother e os concorrentes foram obrigados a ignorar o óbvio, não podendo interagir com os visitantes.

Após Bruna Gomes e Flávio Furtado saírem da casa, os concorrentes, à vez, tiraram uma estaca da abóbora das travessuras deixada na casa pelos visitantes. De seguida, os contemplados com as estacas vermelhas dirigiram-se ao Cubo.

No Cubo, estava uma mesa com dois chapéus de bruxa e, escondida dentro de um dos chapéus, estava uma abóbora que simbolizava o lado da estante «Doçura». Escondido dentro do outro chapéu, estava um caldeirão preto, que simbolizava o lado da estante «Travessura».

Os concorrentes tiveram de se posicionar em frente a um dos chapéus à escolha, sem saberem o que cada um escondia. Depois de se posicionaram, descobriram qual o objeto que o chapéu que escolheram escondia e ficaram a saber o lado da estante de onde tinham de tirar a consequência.

Anastasiya Bondar tirou a consequência do lado da doçura, tendo recebido o privilégio de ir à prova do líder e levar consigo outro concorrente à sua escolha. Palmira Rodrigues tirou a consequência do lado da travessura e, por isso, para além de ter ficado eliminada da prova do líder, teve de escolher outro concorrente para ser igualmente eliminado, tendo escolhido André Lopes.