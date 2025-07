Após ser hospitalizada, Bruna Gomes dá novidades sobre estado de saúde

Bruna Gomes deixou os fãs em alerta esta segunda-feira ao partilhar duas imagens, diretamente do hospital, através da sua página de Instagram. Horas depois, a influencer brasileira atualizou o seu estado de saúde.

«Estou melhor. Um susto de segunda para dar mais emoção! Estou organizando coisas de última hora da viagem. Prometo filmar tudo. Vocês vão assistir?», escreveu Bruna Gomes nos stories do Instagram.

Recorde-se que Bruna Gomes preocupou os fãs ao partilhar duas fotografias com um cateter no braço, sentada numa sala de espera hospitalar.

Sem entrar em detalhes, Bruna Gomes limitou-se a escrever nas imagens: “Segunda agitada” e, mais tarde, “Esperando agora os exames, vou ficar bem”.

Apesar de não ter revelado a razão da ida ao hospital, a ex-concorrente do Big Brother Famosos quis transmitir tranquilidade aos seguidores, deixando claro que está confiante na recuperação.

Veja as fotografias originais.

Bruna Gomes tem-se destacado como uma das comentadoras mais acarinhadas pelo público nas galas do Big Brother, e continua a manter uma forte ligação com a audiência que a acompanhou desde a sua participação no reality show.

Esperamos que tudo corra pelo melhor e que Bruna regresse em breve à sua rotina habitual, com a boa disposição que lhe é característica.