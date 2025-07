Arrasou! Bruna Gomes surpreendeu com uma mudança de visual e nem Bernardo Sousa ficou indiferente

Como nunca a viu: As fotos do novo look arrosado e radical de Bruna Gomes

Bruna Gomes, uma das figuras mais acarinhadas pelo público do Big Brother, estreou um novo visual e fez questão de partilhar o momento com os seus seguidores. A influenciadora e vencedora do Big Brother - Desafio Final publicou um vídeo nas redes sociais onde mostra a transformação do seu cabelo, agora num tom mais claro e luminoso.

Na descrição do reels, pode ler-se: «Retocando o iluminado da Bru para o Verão Europeu». A mudança de visual foi feita a pensar na nova estação e o resultado final não deixou ninguém indiferente. Bruna optou pelo tom “Sweet Milk Blonde”, que combina perfeitamente com os dias mais quentes e o seu estilo descontraído.

Os seguidores rapidamente reagiram com entusiasmo, deixando mensagens de apoio e muitos elogios à nova imagem da ex-concorrente do Big Brother. Bernardo Sousa foi um dos que comentou a publicação, de forma amorosa: «Amei, como sempre».

Bruna continua a conquistar os seguidores, não só pela personalidade carismática, mas também pelas suas escolhas de estilo sempre em alta.

Veja o vídeo aqui: