Surpresa! Vestido de noiva de Bruna Gomes custou menos de 100 euros. Saiba todos os detalhes aqui

Na passada terça-feira, 28 de maio, Bruna Gomes esteve presente no «Dois às 10» e revelou pormenores do casamento com Bernardo Sousa.

O vestido de noiva foi tema de conversa e Bruna Gomes acabou por revelar que o comprou na loja «Mango», na véspera do casamento!

A influenciadora confessou que a escolha foi muito simples: «Como era muito íntimo, não queria que o meu vestido fosse espalhafatoso».

Sobre o vestido de casamento, Bruna Gomes garantiu: «Eu casei terça e decidi segunda (a escolha do vestido)». «Não vou falar a loja, mas fui à loja das roupinhas que a gente usa. Fui lá e disse ‘quero um vestido branco’, coloquei e fiquei ‘é isso’».

O vestido branco acetinado, com um detalhe metálico nas alças, custa 99,99 euros.