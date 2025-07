Afinal havia outra: esta ex-concorrente de reality-shows também já namorou com João Moura Caetano

João Moura Caetano tem sido um dos nomes mais falados do momento. O cavaleiro assumiu há dias uma relação com Luíza Abreu, anos depois de ter namorado com a irmã, Luciana Abreu. Mas Luíza não foi a única ex-concorrente com quem o toureiro viveu um romance.

Lembra-se de Bruna Vinha? A jovem inscreveu-se na «Casa dos Segredos 2», em 2011, mas não chegou a entrar, tendo na altura ficado retida na bola de Cristal. Na altura ficou conhecida pela relação que iniciou com o também ex-concorrente Miguel Caleira, mas agora é o namoro do passado com João Moura Caetano que dá que falar.

Segundo avançou a imprensa na altura, a relação durou três anos e ficou marcada por acusações posteriores de traição. Bruna Vinha acusou João Moura Caetano de ter mantido durante a relação dos dois um caso paralelo com outra mulher.

Passados mais de 13 anos desde a sua inscrição no reality show, fomos saber como está Bruna Vinha e descobrimos, através do seu Instagram Oficial, que já é mãe de uma menina, Íris, de sete anos.

A par disso, podemos ver que espalha sensualidade com fotografias escaldantes e ousadas nas redes sociais, recebendo muitos elogios dos seguidores. Percorra a galeria que preparámos para si e veja as imagens.

Relembre a história com Luíza Abreu:

Luíza Abreu - a última concorrente expulsa do Big Brother Verão - esteve na segunda-feira no programa 'Dois às 10' a falar sobre o seu percurso na casa e sobre o momento mais marcante da noite: A surpresa de João Moura Caetano, em direto.

«Até pensava que era a minha mãe e foi esta agradável surpresa. De momento pensei ‘quero desmaiar de alergia, entusiasmo’, porque não estava mesmo a contar que o João lá fosse», começou por referir.

Depois, Luíza Abreu falou sobre a irmã, Luciana Abreu, que já foi namorada de João Moura Caetano no passado: «Quando foi namorado da minha irmã eu não convivi com eles, portanto eu nunca o vi como meu cunhado, porque eu não convivo com a irmã. Portanto para mim o João é o João», rematou.

De recordar que o toureiro, João Moura Caetano surpreendeu a concorrente expulsa, Luíza Abreu, em estúdio e oficializou a relação. Tudo aconteceu após confirmar-se que Luíza Abreu seria a concorrente expulsa do Big Brother Verão.

Na sua chegada a estúdio e aos braços de Maria Botelho Moniz, João Moura Caetano - que já teve uma relação anterior com Luciana Abreu, irmã de Luíza - saiu dos bastidores e surpreendeu a jovem.

Incrédula, Luíza Abreu não queria acreditar no que via e depressa abraçou o amado com muita força. Questionado por Maria Botelho Moniz sobre os motivos da sua surpresa, o toureiro declarou-se e oficializou a relação.

«Tenho um grande orgulho na mulher que a Luíza é, na participação que teve neste reality-show e quando se ama é nestes momentos que se tem que dar a cara», explicou João Moura Caetano.

Depois, Maria Botelho Moniz questionou o casal: «Vocês são muito reservados, mas podemos dar isto como oficial?». O cavaleiro afirmou: «Acho que está respondido» e Luíza completou: «Acho que sim».

Percorra a galeria que preparámos para si e veja todas as imagens do momento surpreendente.