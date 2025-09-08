A tremer, Bruna foi recebida nos bastidores por pessoa especial. E não era o marido

🌟 Bruna recebe apoio especial de cantora após expulsão do Big Brother Verão.

A noite de domingo foi de despedida para Bruna, que deixou a casa na semi-final. Mas, assim que chegou ao estúdio, a concorrente não esteve sozinha: foi recebida nos bastidores por uma pessoa muito especial.

Não se tratava do marido, como muitos poderiam esperar, mas sim de Xana Carvalho, cantora e ex-concorrente do reality show "O Dilema". As duas amigas emocionaram-se ao reencontrar-se e partilharam um longo abraço que comoveu quem assistia...

Entre palavras de apoio, Xana deixou uma mensagem cheia de significado a Bruna: «Agora é sempre a voar» Uma frase que reflete a convicção de que os reality shows são, muitas vezes, uma verdadeira rampa de lançamento para artistas que desejam reforçar o impacto do seu nome e alcançar novos horizontes.

Com esta surpresa, Bruna ficou em lágrimas mas também em festa, rodeada de amizade, carinho e promessas de um futuro promissor.

Sabia que...

Bruna chama-se, na verdade, Liliana Figueiredo, mas quase ninguém a reconhece por esse nome. Para o público, ela é simplesmente Bruna – identidade artística que carrega uma história de música, superação e determinação.

Desde cedo, a música tornou-se o seu refúgio, acompanhando-a nos momentos mais desafiantes da vida. No arranque da sua carreira, surgiu uma oportunidade decisiva: uma editora procurava formar uma nova dupla romântica nacional, destinada a preencher uma lacuna no mercado português.

Liliana foi escolhida para o projeto, mas deparou-se com uma coincidência inesperada – a outra cantora selecionada tinha exatamente o mesmo nome. Para evitar confusões, Liliana adotou o nome artístico “Bruna”, dando origem à dupla “Bruna & Liliana”.

O êxito foi imediato. Juntas, alcançaram um Disco de Ouro e percorreram o País em centenas de concertos, tornando-se uma referência no panorama romântico nacional. Com o tempo, Bruna decidiu seguir carreira a solo, mantendo o nome que já a tinha consagrado junto do público.

Hoje, continua a ser tratada por Bruna, enquanto o seu verdadeiro nome, Liliana Figueiredo, permanece desconhecido para muitos.

