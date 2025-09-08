Bruna faz confissão sobre acontecimento chocante no Big Brother Verão: «Não estava à espera»

🎤 Bruna expulsa do "Big Brother – Verão" a cinco dias da final: "Estou de coração cheio"

A gala do passado domingo, 7 de setembro, ditou a saída de Bruna do "Big Brother – Verão". A cantora foi a concorrente menos votada, com apenas 15% dos votos, perdendo o duelo direto frente a Afonso Leitão.

Com esta decisão do público, Bruna viu terminar a sua caminhada no reality show a escassos cinco dias da final. Apesar da eliminação, a artista não escondeu o orgulho pelo percurso e a surpresa por ter chegado tão longe no programa.

Em conversa com a repórter digital do formato, Ana Rita Vassalo, a ex-concorrente confessou que não esperava resistir tantas semanas dentro da casa mais vigiada do país : «É uma sensação que não tem nome, inexplicável. Eu estava a contar com pouco tempo, uma semaninha, duas, não estava à espera de chegar até aqui, não estava à espera das salvações, com pequeninas diferenças e ainda por cima uma vez estar em primeiro», destacou.

Visivelmente grata pela experiência, Bruna fez questão de deixar um agradecimento especial ao público e à produção do programa: «Eu só posso dizer que estou muito grata a todos os portugueses, ao Big Brother também por esta oportunidade que jamais irei esquecer. Eu estou de coração cheio e agora é voar, ganhar asas e vamos ver o que vai dar, surpresas hão de vir se Deus quiser».

A saída de Bruna abre caminho para a reta final da competição, que já conta com os quatro finalistas definidos. A grande decisão está marcada para o próximo dia 12 de setembro, numa gala que promete fortes emoções.

🌟 Bruna recebe apoio especial de cantora após expulsão do Big Brother Verão.

A noite de domingo foi de despedida para Bruna, que deixou a casa na semi-final. Mas, assim que chegou ao estúdio, a concorrente não esteve sozinha: foi recebida nos bastidores por uma pessoa muito especial.

Não se tratava do marido, como muitos poderiam esperar, mas sim de Xana Carvalho, cantora e ex-concorrente do reality show "O Dilema". As duas amigas emocionaram-se ao reencontrar-se e partilharam um longo abraço que comoveu quem assistia...

Entre palavras de apoio, Xana deixou uma mensagem cheia de significado a Bruna: «Agora é sempre a voar» Uma frase que reflete a convicção de que os reality shows são, muitas vezes, uma verdadeira rampa de lançamento para artistas que desejam reforçar o impacto do seu nome e alcançar novos horizontes.

Com esta surpresa, Bruna ficou em lágrimas mas também em festa, rodeada de amizade, carinho e promessas de um futuro promissor.

Sabia que...

Bruna chama-se, na verdade, Liliana Figueiredo, mas quase ninguém a reconhece por esse nome. Para o público, ela é simplesmente Bruna – identidade artística que carrega uma história de música, superação e determinação.

Desde cedo, a música tornou-se o seu refúgio, acompanhando-a nos momentos mais desafiantes da vida. No arranque da sua carreira, surgiu uma oportunidade decisiva: uma editora procurava formar uma nova dupla romântica nacional, destinada a preencher uma lacuna no mercado português.

Liliana foi escolhida para o projeto, mas deparou-se com uma coincidência inesperada – a outra cantora selecionada tinha exatamente o mesmo nome. Para evitar confusões, Liliana adotou o nome artístico “Bruna”, dando origem à dupla “Bruna & Liliana”.

O êxito foi imediato. Juntas, alcançaram um Disco de Ouro e percorreram o País em centenas de concertos, tornando-se uma referência no panorama romântico nacional. Com o tempo, Bruna decidiu seguir carreira a solo, mantendo o nome que já a tinha consagrado junto do público.

Hoje, continua a ser tratada por Bruna, enquanto o seu verdadeiro nome, Liliana Figueiredo, permanece desconhecido para muitos.

VEJA TAMBÉM: Filho de Maria Botelho Moniz estreia-se como apresentador e até fala com o Big