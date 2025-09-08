Foi expulsa a dias da final, mas ganhou o prémio mais valioso de todos. Bruna quase desmaiou com novidade

A cantora Bruna foi a última concorrente expulsa do Big Brother Verão. A concorrente abandonou o programa este domingo, quando faltam poucos dias para a grande final, que se realiza esta sexta-feira, dia 12 de setembro. Contudo, apesar de ter ficado de fora dos finalistas, Bruna teve a melhor das notícias ao chegar a estúdio.

A concorrente ficou emocionada e nem queria acreditar com as novidades dadas em primeira mão pela boca de Maria Botelho Moniz. «Bem-vinda ao mundo real», disse Maria. «Bruna, tu não fazes ideia o que espera. Tiveste duas vezes nomeada, uma das vezes foste salva em segundo, da outra vez foste salva em primeiro. Hoje não ficaste na casa por 2% da voz, foi muito renhido», anunciou Maria Botelho Moniz.

Mas a melhor notícia, viria a seguir: «Entraste sem editora. E, agora, está um contrato à tua espera! Os teus seguidores duplicaram. Portugal está rendido».

Bruna ficou extremamente emocionada com estas novidades. Veja no vídeo como reagiu.

Na gala deste domingo, foram encontrados os quatro finalistas. Afonso, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato estão na corrida para o primeiro lugar do programa.

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO - 761 20 20 13