Mistério revelado: o verdadeiro nome de Bruna e porque foi 'obrigada' a escondê-lo

Bruna, a concorrente do Big Brother Verão expulsa este domingo, chama-se, na verdade, Liliana Figueiredo, mas quase ninguém a reconhece por esse nome. Para o público, ela é simplesmente Bruna – identidade artística que carrega uma história de música, superação e determinação.

Desde cedo, a música tornou-se o seu refúgio, acompanhando-a nos momentos mais desafiantes da vida. No arranque da sua carreira, surgiu uma oportunidade decisiva: uma editora procurava formar uma nova dupla romântica nacional, destinada a preencher uma lacuna no mercado português.

Liliana foi escolhida para o projeto, mas deparou-se com uma coincidência inesperada – a outra cantora selecionada tinha exatamente o mesmo nome. Para evitar confusões, Liliana adotou o nome artístico “Bruna”, dando origem à dupla “Bruna & Liliana”.

O êxito foi imediato. Juntas, alcançaram um Disco de Ouro e percorreram o País em centenas de concertos, tornando-se uma referência no panorama romântico nacional. Com o tempo, Bruna decidiu seguir carreira a solo, mantendo o nome que já a tinha consagrado junto do público.

Hoje, continua a ser tratada por Bruna, enquanto o seu verdadeiro nome, Liliana Figueiredo, permanece desconhecido para muitos.

