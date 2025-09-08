Bruna revela 'pesadelo' vivido por Jéssica e deixa recado a Afonso: «Se não fosse a Miranda...»

Bruna foi a concorrente expulsa do Big Brother Verão antes da grande final e esta segunda-feira, 8 de setembro, esteve no Dois às 10 a falar sobre a sua experiência. A cantora não deixou de comentar o 'triângulo' que envolve Jéssica, Afonso e Miranda.

A ex-concorrente começou por esclarecer que a situação entre Afonso e Jéssica já não é um tema pendente. «O assunto está bem resolvido entre eles. Podia ter sido lá fora, mas eu posso garantir que da Jéssica e do Afonso também. Está bem resolvido com estas chapadas todas uns dos outros», disse.

Apesar disso, Bruna considera que a ligação entre os dois dificilmente terá continuidade: «Ela tem pena é de não ter continuado com uma amiga. Pensa que não vai haver uma amizade, porque depois de tudo o que sucedeu… Mas eu acho que ela é um coração mole, é um coração bom. Se tiverem que ser amigos, serão. Mas foi uma situação muito chata.»

Bruna mostrou-se solidária com Jéssica, admitindo ter sentido a dor da colega como sua. «Eu, como mulher, estava a ver aquilo e estava-me a sentir super mal, porque agora o jogo, eles, o Afonso e a Miranda, estão a dizer como se nada tivessem feito, mas fizeram sucessivamente desde o início. Ela foi arrastada por uma narrativa que não pediu a ninguém, não falou da relação, não falou mal dele sequer», adiantou.

A ex-concorrente não deixou também de criticar a postura de Afonso: «Ver o Afonso calado, a permitir que a Miranda a ofendesse… o estar calado também é concordar. Achei aquilo um bocadinho feio da parte dele. Se ele tivesse tomado uma posição logo no início, se calhar resguardava-se um bocadinho. Se ele dissesse alguma coisa à Jéssica, ela sentir-se-ia mais protegida».

Ainda assim, Bruna destacou qualidades no ex-paraquedista. «Eu sei que o Afonso também é um bom rapaz, ainda é imaturo, ainda não se apaixonou como deve ser. No dia em que se apaixonar de verdade vai entender o que é amar», confessou.

Sobre a jovem de Almeirim, acrescentou: «Se não fosse a Miranda a estar colada a ele, todas as noites a falar, a dar ideias, ele tinha-se perdido no jogo. Ela foi o apoio que ele precisava. Para mim, o que existe entre eles é uma relação de cumplicidade».